"Ritrovo di spacciatori e pregiudicati", il questore chiude un noto bar di Milano

Dovrà restare chiuso per quindici giorni il bar Dere Black & White” di via Felice Casati a Milano (zona Repubblica). Lo ha deciso il questore di Milano con un provvedimento emesso nei giorni scorsi e notificato nella giornata di martedì. Il motivo? Secondo quanto riportato in una nota diramata dal 113 il locale era un "ritrovo abituale di persone pregiudicate dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti".

Lo scorso 27 marzo gli agenti della squadra mobile di Milano hanno identificato otto persone all'interno del bar e due sono state trovate in possesso di due involucri di marijuana del peso lordo di circa 16 e 262 grammi e 680 euro. Il locale riaprirà il prossimo 21 giugno.

È l'ultimo di una serie di provvedimenti presi da Corso Monforte. Nei giorni scorsi il questore aveva fatto abbassare la cler a due esecizi commerciali di Milano e provincia, mentre venerdì 26 maggio erano stati emessi altri cinque decreti di sospensione per cinque pub della metropoli lombarda.