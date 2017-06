Controlli polizia in centro: metà dei guidatori ubriachi o sotto effetto droga

Uno speciale controllo stradale è stato effettuato, la scorsa notte, dalla polizia stradale di Milano, in sinergia con l'Ufficio Sanitario della questura, in piazza della Repubblica.

Quattro pattuglie della Polizia Stradale, tre medici della Polizia di Stato e personale della Questura, hanno controllato 16 veicoli e altrettanti conducenti, di cui 2 denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0.80 e 6 soggetti sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza.

Sono state ritirate 9 patenti e sottoposti al test antidroga 11 persone di cui una è risultata positivo ai cannabinoidi e alla cocaina e altri due alla sola cannabis.

I controlli antidroga sono stati possibili grazie alla presenza, in un apposito ufficio mobile dei medici della Polizia di Stato, di test salivari monouso e in caso positivo di tamponi salivari.