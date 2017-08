Milano, ancora retata e controlli per gli stranieri in Centrale

Controlli straordinari della polizia in Stazione Centrale nel primo pomeriggio di lunedì 1 agosto per il «contrasto - si legge in una nota della questura - della criminalità diffusa», come già avvenuto il 26 luglio.

Il servizio è diretto dai dirigenti di commissariato Angelo De Simone (Scalo Romana) e Anna Bruno (Cinisello Balsamo) con le volanti, la polmetro e gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia. Presenti anche le unità cinofile antidroga, la scientifica, la Digos, la squadra mobile e i carabinieri.

Resta chiuso il varco di accesso da piazza Duca d'Aosta alla stazione della metropolitana. I controlli sono effettuati in piazza Duca d'Aosta, piazza Luigi di Savoia e piazza IV Novembre. Presidiate le vie d'accesso per cinturare l'area.

Blitz e controlli: risultati del 26 luglio

In occasione dei controlli analoghi del 26 luglio, due agenti erano rimasti feriti a causa di due persone che avevano tentato (senza successo) di sfuggire all'arresto. Entrambi avevano droga con sé. In totale, 94 persone erano state controllate e 41 espulsi, accompagnati al Cie o trattenuti per ulteriori verifiche.