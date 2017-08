Blitz Centrale: per 6 espulsione immediata, precedenti per rapina, estorsione e droga

La questura di Milano, mercoledì 2 agosto, ha reso noti i risultati dell'operazione di controlli "di prevenzione alla criminalità" in Stazione Centrale che è stata portata avanti nel pomeriggio di martedì.

Sono state portate in questura 38 persone per le opportune verifiche alle identità. Di questi 38 stranieri, 6 verranno rimpatriati, 5 con esecuzione immediata (si tratta di marocchini, ghanesi, senegalesi e un romeno). Le persone rimpatriate avevano precedenti per spaccio, furto, ricettazione, rapina ed estorsione: le forze dell'ordine, quindi, hanno intimato l'immediato abbandono del suolo italiano.

Tutti gli altri controllati o erano richiedenti asilo con i permessi in regola o regolari con permesso di soggiorno. Sono stati rilasciati. Per 4 persone (2 gambiani, un tunisino e un afgano), invece, spiegano da via Fatebenefratelli, forse ci sarà la richiesta di revoca del permesso sempre per questioni legate alla pubblica sicurezza.

I risultati del blitz di maggio

l bilancio finale della maxi operazione di controllo sugli immigrati di maggio parlava di dodici cittadini stranieri espulsi da Milano e dall’Italia per ragioni di pubblica sicurezza. Si trattava, chiarivano da via Fatebenefratelli, di “persone sgradite” perché pregiudicate per rapina, spaccio e uno di loro per violenza sessuale. Tutti gli espulsi erano già stati condannati in Italia e non avevano un lavoro né un domicilio chiaro. Altri quattordici immigrati - sui cinquantadue portati in questura dopo il blitz - sono stati trattenuti per completare le procedure di identificazione e nell’attesa saranno trasferiti nel Cpr - centro di permanenza per il rimpatrio - di Torino. Per loro, con ogni probabilità, dopo l’identificazione definitiva scatterà l’espulsione, anche se potranno ricorrere al giudice di pace. Gli altri ventisei “fermati” durante i controlli - portati avanti con blindati, agenti a cavallo e un elicottero - erano stati invece rilasciati e quattro di loro hanno scoperto di aver ottenuto lo status di rifugiato.