Controlli della polizia in Stazione Centrale: 14 in questura, due arresti

Ancora controlli in Stazione Centrale. Giovedì 25 maggio gli agenti si sono presentati in piazzale Duca d'Aosta senza però lo spiegamento di forze (con decine di camionette, elicottero e cavalli) che si è visto il 2 maggio e che ha generato diverse polemiche, anche a livello istituzionale.

Quattordici persone sono state trovate senza documenti e sono state portate in questura per gli accertamenti, mentre sono scattati due arresti, a carico di un uomo ivoriano e di una donna bosniaca. Quest'ultima deve scontare dodici anni e un mese per un cumulo di pene, mentre per l'ivoriano si tratterebbe di resistenza a pubblico ufficiale. La questura di Milano riferisce che si è trattato di "quotidiani servizi di prevenzione e controllo", cercando quindi di tenere un basso profilo dopo le forti polemiche del 2 maggio e dei giorni successivi, quando anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva avuto modo di affermare che avrebbe gradito essere avvisato per tempo.

Durante l'operazione, alcuni esponenti dell'area anarchica - saputo dell'operazione - si sono concentrati in piazzale Duca d'Aosta e poi si sono diretti verso la questura di via Fatebenefratelli, dove però sono stati fermati e controllati dagli agenti.