Paura in metro a Centrale: ragazzo dà di matto a bordo della M2, fermato dalla security Atm

Paura martedì sera in metropolitana a Milano. L'allarme è scattato alle 19.30, quando i passeggeri di un treno della verde che viaggiava in direzione Abbiategrasso hanno segnalato la presenza di un uomo a bordo che con un mattone cercava di sfondare i vetri del treno.

Appena il convoglio è arrivato in banchina in Centrale, gli altri passeggeri sono scappati spaventati mentre due agenti della security Atm hanno bloccato il ragazzo, che è poi risultato essere un cittadino ivoriano di ventuno anni.

Il giovane - che in realtà in mano aveva una scarpa e non un mattone - è stato immobilizzato e identificato, mentre la circolazione della M2 è stata sospesa per pochi minuti. Il 21enne, che ha detto di "sentire le voci", è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

La follia del giorno prima

Soltanto il giorno prima era stato un 22enne, invece, a seminare il panico in metro. Arrivato nella stazione di San Donato, il ragazzo aveva azionato il freno di emergenza del convoglio e aveva aggredito il capostazione.

Non contento, aveva impugnato un pezzo di ferro e aveva danneggiato alcuni autobus presenti nel deposito di via Impastato, colpendo anche i poliziotti. Gli agenti erano poi riusciti a fermarlo usando il taser.