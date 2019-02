Milano, donna aggredita in strada: reagisce al rapinatore e viene scaraventata a terra, ferita

Una donna di trenta anni, italiana, è stata aggredita e rapinata giovedì sera in zona Stazione Centrale a Milano. Verso le 23, stando a quanto ricostruito dalla polizia, la trentenne è stata aggredita alle spalle da un uomo che ha cercato di scipparle la borsetta.

La vittima ha reagito cercando di allontanare il malvivente ed è stata scaraventata con forza a terra dal ladro, poi scappato. La sua fuga, però, è durata molto poco: le Volanti, infatti, lo hanno trovato qualche minuto dopo ancora in zona.

Alla vista degli agenti, il rapinatore - un ventenne nigeriano - ha cercato di aggredire i poliziotti e di scappare, inutilmente. Per lui sono scattate le manette con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La 30enne, che ha riportato ferite agli arti inferiori, è stata medicata ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.