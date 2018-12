Metro Centrale, passeggero trova per caso una bustina di droga nascosta

Trovata una bustina di droga nascosta nella stazione del metrò Centrale. E' successo alle nove meno un quarto di sera di mercoledì 19 dicembre.

A scoprire la bustina sospetta è stato un passeggero, che l'ha segnalata all'agente di stazione di Atm il quale, a sua volta, ha contattato la Polmetro.

Gli agenti, arrivati in Centrale, hanno trovato la bustina che, in effetti, conteneva 0,8 grammi di sostanza stupefacente al momento non meglio precisata. Nessuna traccia di chi l'avesse nascosta. La droga, comunque, è stata sequestrata.