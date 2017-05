Sotterra la droga in un giardino ma viene beccato dalla polizia: pusher arrestato

Tre pusher sono stati arrestati tra lunedì e martedì dalla polizia a Milano. Gli agenti del Commissariato “Garibaldi Venezia” hanno fermato due cittadini del Gambia - C.S. di trentatré anni e D.L. di ventuno -, mentre gli agenti della Squadra Mobile hanno preso un marocchino di ventiquattrenne.

Gli arresti sono scaturiti dal servizio di prevenzione, controllo del territorio e repressione predisposto e finalizzato al contrasto del fenomeno della microcriminalità e dello spaccio di droga nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

Verso le undici di lunedì, i poliziotti del Commissariato hanno visto i due giovani mentre cedevano una dose di marijuana ad un albanese. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato i pusher in possesso di altri quattro grammi di marijuana.

Nel secondo caso, intorno alla mezzanotte, gli agenti della Mobile hanno notato un cittadino marocchino, risultato poi dagli accertamenti senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, il quale ha scavato nel terreno per prelevare parte di un grosso involucro all’interno di un giardino pubblico in largo Fra Paolo Bellintani.

I poliziotti lo hanno fermato per un controllo in via Lazzaretto ma il giovane è fuggito in direzione di via Vitruvio. E’ stato raggiunto e bloccato in via San Giovanni alla Paglia, dopo essersi disfatto di tre involucri termosaldati di pochi grammi di cocaina. Poi si è scagliato contro gli agenti con calci e pugni.

Da un successivo sopralluogo del terreno nel suo nascondiglio in largo Bellintani, la Squadra Mobile ha ritrovato involucri termosaldati del peso lordo complessivo di venti grammi di cocaina e ventidue di hashish suddivisi in due involucri. Tra agosto e settembre 2016 era stato arrestato per lo stesso motivo.