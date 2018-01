Blitz in Stazione Centrale: arrestato un 'grossista' della droga, aveva 3 kg di hashish

I blitz nei dintorni della Stazione Centrale degli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia continuano a portare frutto. Sette persone sono state arrestate negli ultimi giorni per motivi di droga. Una delle persone finite in manette in particolare - un marocchino di 33 anni - è stata trovata in possesso di 2600 euro in contanti e di tre chili di hashish, ritrovati nella sua abitazione.

I poliziotti nei corso dei pattuglioni effettuati con personale del III Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno controllato 108 persone accompagnandone 41 in questura per la verifica da parte dell'Ufficio Immigrazione della loro posizione sul territorio nazionale. Due cittadini stranieri sono stati indagati per possesso ingiustificato di grimaldelli e per ricettazione, sei stranieri sono stati arrestati per spaccio di droga e uno perché al controllo è risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere.

Il 9 gennaio un cittadino del Ghana è stato arrestato per spaccio di marijuana. Il 10 è toccato ad un algerino e uno marocchino. Il 12 ad un libico e un nigeriano. Il 15 è stato beccato il 'grossista: il marocchino è stato fermato a bordo di un ciclomotore nei pressi di piazza Luigi di Savoia. Durante la perquisizione domiciliare, in via Termopili 36, sono stati trovati i tre chili di hashish. Si tratta, con molta probabilità, di uno dei rifornitori dei piccoli pusher che operano quotidianamente in Centrale.