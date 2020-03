Milano, si cambiano in camerino e cercano di fare shopping gratis: arrestati in Centrale

Hanno preso i vestiti dagli espositori e poi si sono cambiati nei camerini. Nulla di male, se non fosse che hanno stacato le placche antitaccheggio e sono usciti dal negozio con gli stessi abiti. Pensavano di farla franca, ma invece sono stati arrestati dalla Polfer con l'accusa di furto aggravato in concorso. È successo nella giornata di domenica 8 marzo in un negozio della stazione centrale di Milano, nei guai una cittadina colombiana e un gambiano.

A notare i due è stato un addetto alla sicurezza del negozio che ha subito allertato le forze dell'ordine. Gli agenti della Polfer, sulla base delle descrizioni fornite, hanno arrestato i due ladri mentre erano ancora all'interno della Stazione. La merce è stata recuperata e restituita al negozio.