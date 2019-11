Stazione Centrale: rubano una valigia a turisti che mangiano in un bar, arrestati

Hanno adocchiato una coppia di turisti seduti al tavolino di un bar, in Stazione Centrale, e hanno deciso di derubarli con una mossa fulminea. Ma non hanno fatto i conti con i poliziotti in servizio in stazione, che li hanno arrestati.

E' successo nella serata del 2 novembre. Protagonisti un algerino di 41 anni e un marocchino di 22 anni che, girando per la stazione, si sono accorti dei due turisti, di origine asiatica, che consumavano un pasto a un tavolino e avevano, vicino a loro, diverse valigie. I malviventi si sono messi d'accordo e, mentre uno ha fatto da "palo", l'altro s'è avvicinato con circospezione fino ad essere abbastanza vicino ai bagagli da afferrarne uno con mossa fulminea e poi scappare, seguito dal complice.

La scena è stata però vista da due agenti in borghese che, nel corso del pattugliamento della stazione, si erano insospettiti dell'atteggiamento del marocchino e dell'algerino. I poliziotti hanno immediatamente bloccato il "palo", che per non dare nell'occhio stava per allontanarsi a passo normale, e poco dopo hanno fermato anche il malvivente che aveva portato via il bagaglio. Entrambi sono stati identificati all'interno dell'ufficio di polizia della Stazione Centrale e poi portati in camera di sicurezza in questura.