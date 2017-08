Chiusa per ferie, farmacia in centro a Milano svaligiata dalla 'banda del buco': si indaga

Ad avvertire la polizia è stato l'addetto alla vigilanza privata Ivri, alle 4.38 di lunedì 14 agosto: "I ladri hanno fatto visita ad una farmacia di via Vitruvio chiusa per ferie". Sul posto sono subito intervenute gli agenti delle volanti che hanno constatato il furto.

Il furto in farmacia

I malviventi, stando alla prima ricostruzione dei poliziotti, sono entrati da un buco fatto sulla vetrina. Una volta dentro hanno aperto il registratore di cassa, svuotandolo e poi hanno svaligiato la merce esposta in alcuni degli scaffali interni.

Non è chiaro, per il momento, l'ammanco complessivo proprio perché la farmacia era chiusa per ferie e quindi sarà necessario aspettare il rientro del titolare per fare l'elenco completo e comprendere meglio. Saranno utili per le indagini anche i filmati delle telecamere di sicurezza.