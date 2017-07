Furto all’hotel di lusso: via soldi e diamanti

Il tempo di un caffè ed era sparito tutto nel nulla. O meglio, si erano smaterializzate soltanto le cose di valore.

Maxi furto martedì mattina all’hotel Hilton di Milano, l’albergo a quattro stelle in via Galvani, a due passi dalla stazione Centrale. Vittima, un commerciante iraniano di trentasei anni - cliente della struttura -, che ha denunciato alla polizia il furto della sua valigetta ventiquattrore con all’interno soldi, carte di credito, assegni e diamanti.

Stando a quanto raccontato dallo stesso trentaseienne, come riporta Il Corriere, il giorno del check out l’uomo ha chiesto agli addetti alla hall di poter lasciare lì il suo bagaglio e la sua valigetta per poter uscire a prendere un caffè.

Al ritorno, però, ecco la sorpresa: della ventiquattrore nessuna traccia, nonostante sul tagliando consegnato dall’hotel al commerciante fossero segnati entrambi i bagagli lasciati in deposito.

Nella valigetta, ha messo a verbale il trentaseienne, c’erano quindicimila euro in contanti più un collier di diamanti dal valore di diecimila euro oltre ad assegni e carte di credito.

Scoprire chi sia stato a far sparire “magicamente” la ventiquattrore toccherà adesso alla polizia.