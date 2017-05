Si sporge dall'auto per ritirare il tagliando del parcheggio: scippato dell'orologio

Si è visto scippato l'orologio Lange Sohne mentre era fermo in piazzale Duca d'Aosta, nei pressi del Gallia.

La vittima è un automobilista di cinquantasei anni a cui non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia. L'uomo stava per entrare nel parcheggio a pagamento e si era sporto dal finestrino per ritirare il tagliando quando, all'improvviso, è spuntato un giovane con il casco integrale: gli ha strappato l'orologio dal polso ed è scappato salendo su uno scooter su cui lo aspettava un complice.

I due sono poi scappati senza lasciare tracce. Nessuno è rimasto ferito. E' accaduto alle dieci di mattina del 3 maggio.