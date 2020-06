Milano, derubato mentre mangia al ristorante: ladro scappa con l'orologio da 40mila euro

Stava mangiando seduto nel dehors di un ristorante quando gli si è avvicinato un uomo. E dopo pochi secondi si è accorto di non avere più al polso il suo Audemars Piguet da 41mila euro. È successo in via Casati a Milano (zona Repubblica) nella serata di martedì 16 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 22, come ha denunciato la vittima agli agenti della questura intervenuti sul posto. Il 59enne stava cenando in un locale quando gli si è avvicinato un uomo con fattezze nordafricane che in pochi attimi gli ha strappato l'orologio dal polso. Un'azione fulminea a cui è seguita una corsa perdifiato che lo ha portato lontano dal luogo del furto. Sul caso stanno indagando gli investigatori di via Fatebenefratelli.

Poco prima, in via Bazzini, un uomo di 52 anni era stato derubato del suo [Rolex](http://www.milanotoday.it/~go/i/21476597915179) da 25mila euro.