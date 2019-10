Appuntamento nei bagni della metro per il "cavallo di ritorno": uomo e donna arrestati

Gli hanno fatto sparire il cellulare. E poi, con un singolare appuntamento nei bagni, hanno cercato di farsi consegnare dei soldi per il più classico dei "cavalli di ritorno". Un uomo e una donna - 24enne afgano lui e 44enne italiana lei - sono stati arrestati lunedì sera dagli agenti della Polfer con l'accusa di tentata estorsione.

Nella loro rete era caduto un 70enne italiano, che era stato avvicinato dall'uomo mentre era in fila per i bagni. Il ladro, fingendo di urtarlo, gli aveva rubato il cellulare e si era allontanato. Quando la vittima e il figlio hanno cercato di rintracciare il telefono, ha risposto una donna che ha dato appuntamento ai due nei bagni della metro di Centrale per restituire il telefono in cambio dei soldi.

All'incontro, però, si sono presentati anche i poliziotti - allertati proprio dall'anziano - che hanno arrestato i due.