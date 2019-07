Stazione Centrale: tenta di rubare valigia da un pullman, poi picchia i poliziotti

Si trovava in via Ferrante Aporti, dove si trova la fermata dei pullman in partenza per gli aeroporti milanesi. Ha notato una certa confusione tra le persone intente a prendere il pullman e non ci ha pensato due volte: pensando che nessuno facesse caso a lui, ha afferrato una valigia dal bagagliaio di un pullman che, di lì a poco, sarebbe partito per Orio al Serio.

Ma una guardia giurata in servizio da quelle parti ha notato tutta la scena ed è intervenuta per impedire che il furto andasse a buon fine. A supporto del vigilante anche una vlonate della polizia. Il ladro (un algerino di 20 anni) non si è però arreso e ha iniziato a sferrare calci e pugni contro tutti.

Alla fine gli agenti sono riusciti a bloccarlo e l'hanno arrestato: risponde di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti per offendere. Aveva infatti un taglierino in tasca. E' successo intorno alle otto meno dieci di sera. La valigia era di una ragazza italiana di 26 anni.