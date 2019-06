Baby ladro sale su un treno in partenza dalla Centrale e ruba lo zaino: braccato e arrestato

Un passeggero che si distrae, lui che sale sul treno che stava per partire, afferra lo zaino e cerca di scappare. Tutto in pochi istanti. Tutto sotto gli occhi della Polfer. E per lui, ragazzino egiziano di 17 anni, sono scattate le manette con l'accusa di furto. È successo su un treno in partenza dalla Stazione di Milano nel pomeriggio di lunedì 24 giugno come riferito dagli agenti di via Fatebenefratelli.

Il giovane ha attirato l'attenzione degli agenti della Polfer a causa dei suoi movimenti sospetti: le forze dell'ordine in servizio in borghese si sono accorti di lui mentre si aggirava tra i passeggeri in partenza e in arrivo nello scalo ferroviario milanese. Quando è salito su un treno in partenza ed è sceso poco dopo con uno zaino in spalla è scattato il blitz.

Il giovane è stato bloccato e arrestato con l'accusa di furto aggravato. Non solo, per lui è scattata anche una denuncia per ricettazione: addosso gli è stata trovata una carta di credito rubata. Lo zaino, invece, è stato restituito al legittimo proprietario che non si era accorto del furto.