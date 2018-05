Milano, schianto tra due auto davanti alla Stazione Centrale: taxi finisce sul salvagente

Un'Audi A1 incidentata e un taxi "incagliato" sul salvagente. È il bilancio di un incidente nel primo pomeriggio di lunedì 14 maggio in via Vittor Pisani, davanti alla Stazione Centrale di Milano.

Il sinistro non ha causato nessun ferito, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza: solo qualche attimo di paura.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma sembra che il taxi procedesse lungo la corsia riservata in direzione della Stazione, mentre l'Audi A1 — che arriva dalla Centrale — sembra abbia ignorato il divieto e tentato di svoltare a sinistra verso via Boscovich, innescando l'incidente.