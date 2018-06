Milano, inseguimento e arresto in stazione: un 19enne in manette dopo un furto. Video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sulla sua strada ha trovato prima una pattuglia di agenti e militari dell'esercito, poi tre poliziotti in borghese e liberi dal servizio. Così, nonostante un lungo tentativo di fuga, è finito in manette.

Un ragazzo di diciannove anni, un guineano senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato nei giorni scorsi in stazione Centrale a Milano con le accuse di furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, stando a quanto accertato dalla Questura, avrebbe rubato il portafogli a un viaggiatore che stava facendo il biglietto alle macchinette automatiche e, una volta scoperto, si è dato alla fuga. Nella corsa - come mostrano le immagini delle telecamere di sicurezza della stazione - il 19enne ha incrociato una pattuglia della Polfer e tre agenti liberi del servizio, che si sono immediatamente messi sulle sue tracce.

Il ladro, ormai senza via di scampo, è stato bloccato in via Mauro Macchi: perquisito, è stato trovato in possesso del portafogli della vittima e di circa 37 grammi di hashish. Per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.

E a San Vittore ci è finito anche un altro 19enne - lui italiano, della provincia di Bergamo - fermato giovedì mattina nella stazione di Milano Porta Garibaldi con l'accusa di rapina.

Il ragazzo, come accertato dalla polizia, ha minacciato uno studente con un coltello per farsi consegnare il suo cellulare per poi scappare. Dopo l'allarme lanciato proprio dalla vittima, i poliziotti hanno trovato il rapinatore ancora nel sottopasso della stazione e lo hanno bloccato.