Turista derubata in Stazione Centrale, ladra incinta le sfila il portafogli con mille euro

Era riuscita a mettere a segno un colpo: nel cuore della Stazione Centrale di Milano aveva sfilato il portafogli dalla borsetta di una turista polacca di 36 anni. Stava scappando con circa mille euro in contanti, ma per lei — croata di 19 anni, incinta — sono scattate le manette.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. La donna, pregiudicata e con un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stata fermata dagli agenti della Polmetro mentre si stava allontanando con i contanti.

Il denaro è stato restituito alla donna mentre la ladra, incinta, è stata accompagnata alla Mangiagalli per gli accertamenti del caso e poi è stata trattenuta in arresto. Nella giornata di venerdì è stata giudicata per direttissima.