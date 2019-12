Il "benvenuto" alle turiste in Centrale: donne aggredite e rapinate, presa una ladra incinta

Circondate, aggredite e derubate. Viaggio milanese decisamente da dimenticare per due turiste cinesi di diciannove e trenta anni, che domenica pomeriggio sono finite nel mirino di una banda di ladre.

I guai per le due donne sono cominciati alle 18 nel mezzanino di Centrale sulla metro verde. Lì, stando a quanto loro stesse hanno denunciato, sono state accerchiate da altre tre donne che le hanno aggredite e rapinate di tutto: borse, portafogli e documenti.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri del Radiomobile, che sono riusciti a bloccare una delle scippatrici: una ragazza bosniaca di ventidue anni che è stata identificata e poi denunciata a piede libero per rapina anche perché incinta e quindi in uno stato di salute non "compatibile" col carcere.

Le due complici, e il bottino, sono invece spariti nel nulla.