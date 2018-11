Passeggiano tra i turisti in Stazione Centrale: prese due ladre, dovevano trovarsi in carcere

Due cittadine bosniache sono state arrestate dalla polizia ferroviaria per ordine esecuzione pena. Il fermo è avvenuto durante i controlli quotidiani da parte del personale polfer, presso la Stazione ferroviaria di Milano Centrale.

Gli agenti, in due diversi episodi, hanno individuato le ragazze, rispettivamente di ventiquattro e diciannove anni, aggirarsi in mezzo a folti gruppi di turisti. Essendo le stesse molto conosciute ai poliziotti per i loro precedenti, sono state controllate.

In entrambi i casi sono risultate avere due condanne per cumulo pene, la prima per 4 anni, 8 mesi e 1 giorno e la seconda per 3 mesi e 17 giorni. Sono state quindi portate presso il carcere di San Vittore.