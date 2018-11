Ruba un trolley da un pullman di turisti in partenza: ladro arrestato in Stazione Centrale

Un cittadino algerino, neo diciottenne, è stato arrestato dagli uomini della polizia giudiziaria della polfer di Milano Centrale.

Gli agenti lo hanno notato seguire un flusso di turisti che dall’interno della Stazione si dirigeva verso i bus diretti agli aeroporti. Era molto interessato ai loro bagagli. Si è accodato alla fila formatasi in attesa del bus in partenza e, non appena si sono aperte le porte per la salita, ha preso il primo bagaglio utile di un turista davanti a lui ed è fuggito.

Ovviamente i poliziotti non lo avevano perso di vista, lo hanno bloccato e arrestato per furto aggravato.

Altri arresti in Centrale

La polizia ferroviaria ha arrestato un altro nordafricano per il furto di un trolley in Stazione Centrale. Così come altre due donne sono state portate via in manette dagli agenti perché avevano un cumulo pene da scontare in carcere (qui i dettagli).