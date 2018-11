Milano, ladro di trolley arrestato in Stazione Centrale: ha rubato il bagaglio in un bar

Un cittadino tunisino di trentatré anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria per furto in Centrale.

La Squadra di polizia giudiziaria, durante i controlli anti borseggio dentro la Stazione di Milano Centrale, ha notato il soggetto “molto interessato” allo zaino nero di un uomo che, in fila per prendere un caffè, lo aveva per qualche istante poggiato a terra. Fulminea è stata la sua azione.

Gli agenti, allora, lo hanno immediatamente bloccato e arrestato.

Altri arresti in Centrale

La polizia ferroviaria ha arrestato un altro nordafricano per il furto di un trolley in Stazione Centrale. Così come altre due donne sono state portate via in manette dagli agenti perché avevano un cumulo pene da scontare in carcere (qui i dettagli).