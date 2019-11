Milano, ladro in Stazione Centrale "scambia" un borsone vuoto con due trolley: bloccato

Si è avvicinato a un pullman con il suo borsone in mano, lo ha depositato nella stiva e poi ha preso due trolley e ha cercato di allontanarsi. Ma dopo lo "scambio" per lui sono scattate le manette, arrestato dalla Polfer. È successo nella mattinata di martedì 5 novembre davanti alla Stazione Centrale di Milano, nei guai un cittadino palestinese di 19 anni.

Sono stati i dipendenti della biglietteria di Autostradale a segnalare il giovane agli agenti della Polfer. Il 19enne, infatti, era stato visto mentre si aggirava con fare sospetto tra i mezzi in partenza e così i poliziotti lo hanno tenuto d'occhio: hanno seguito tutti i suoi spostamenti e lo hanno bloccato appena ha cercato di allontanarsi con i due trolley.

I bagagli sono stati recuperati e restituiti ai viaggiatori mentre il giovane (irregolare in Italia), è stato arrestato con l'accusa di tentato furto e denunciato per ricettazione in quanto nascondeva altri due bagagli rubati.