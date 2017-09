Ecco la libreria di Milano che non vende libri a chi li compra su Amazon

Due cartelli: uno verde e l'altro giallo. Un solo messaggio: niente libri scolastici per chi ha acquistato testi scolastici su Amazon o nei supermercati. È il cartello, firmato da Nicola Partipilo, affisso sulla libreria che porta il suo nome.

"Si comunica ai gentili clienti che la Libreria Partipilo, specializzata dal 1966 nella vendita di testi scolastici, non è più disposta a 'rattoppare' e quindi rimediare alle inadempienze del servizio che Amazon e i supermercati prestano ai loro clienti per l'acquisto dei libri di scuola". È il messaggio che compare sulla vetrina della libreria. Il motivo? "Grazie a loro molte città d'Italia non hanno più neanche una libreria".

"Dopo oltre 50 anni di grande passione verso questo lavoro, per nostra volontà e dignità, crediamo non sia più pensabile l'idea di poter essere considerati come 'La seconda scelta' o 'L'ultima chanche' per tutti coloro che abbiano scelto Amazon o un qualunque altro supermercato e quindi decidono, infine, di venire da noi per poter rimediare".

La libreria, in breve, ha scritto nero su bianco che non saranno accettate prenotazioni di singoli testi. Insomma una lotta contro i colossi dell'Ecommerce e della grande distribuzione, una battaglia in controdentenza anche perché i milanesi che acquistano sul web sono sempre di più.