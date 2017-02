Lite tra immigrati in Centrale: quattro indagati

Non è chiaro se si fossero realmente picchiati ma di sicuro stavano litigando quando gli agenti di polizia sono intervenuti in piazzale Duca d'Aosta, intorno alle nove e un quarto di sera di lunedì 6 febbraio, avvertiti da una pattuglia dell'esercito in servizio per l'operazione "Strade Sicure". I poliziotti hanno sorpreso quattro nordafricani. Qualche spintone sotto gli occhi degli agenti, prima di fuggire a gambe levate per evitare il controllo.

Gli agenti li hanno inseguiti fino in via Vittor Pisani, dove li hanno bloccati e accompagnati in questura perché erano tutti senza documenti. Al termine dei rilievi di rito li hanno identificati per due tunisini (di 23 e 17 anni), un libico (di 25 anni) e un algerino (di 28 anni).

Tutti e quattro sono stati indagati per varie violazioni della legge sull'immigrazione. Uno di loro, l'algerino, anche per minacce gravi.