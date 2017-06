Incinta di vari mesi borseggia una donna sulla metropolitana in Centrale: arrestata 20enne

Continuava a rubare nonostante fosse incinta da alcuni mesi. E' stata arrestata dalla polmetro nel mezzanino della stazione Centrale, dopo un furto sulla metropolitana verde. Si tratta di una ventenne serba, ma residente in un campo nomadi milanese.

Ad attirare l'attenzione degli agenti, attorno alle 14 di lunedì, sono state le urla della sua vittima, un venezuolana di quarantasei anni. La sudamericana si era messa ad inseguire due donne che le aveva borseggiato il portafogli. I poliziotti di servizio sono subito intervenuti ed hanno bloccato una delle ladre.

La pregiudicata - tutte le volte in manette per episodi simili - è stata arrestata per furto mentre il maltolto è stato restituito alla intraprendente vittima.