Modella inglese schiavizzata, sequestrata e "messa in vendita" sul dark web

Una modella inglese di 20 anni è stata schiavizzata e sequestrata in casa. L'obbiettivo, poi, era "venderla" nel dark web. Non si tratta della trama di un thriller americano, ma una triste e reale storia venuta alla luce grazie alla Squadra Mobile di Milano.

E' stato fermato un cittadino polacco. Il fermo è stato convalidato con l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'accusa è sequestro di persona.

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dal sostituto procuratore Paolo Storari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane modella è stata attirata in un finto set cinematografico nei pressi della stazione Centrale. Qui è stata drogata, sequestrata e poi "messa in vendita", probabilmente a fini sessuali, sul cosiddetto dark web, partendo da una base d'asta in bitcoin equivalente a circa 300mila euro.