Milano, uomo trovato morto in un bagno della Stazione Centrale: ucciso da un'overdose

E' stato trovato morto all'interno di un bagno in Stazione Centrale. Ucciso, probabilmente, da un'overdose di eroina.

Dramma a Milano mercoledì mattina. A trovare il cadavere dell'uomo, un cittadino italiano di 52 anni, è il personale incaricato delle pulizie. Sul posto interviene il 118 con un'ambulanza e un'automedica ma per la vittima non c'è nulla da fare.

Stando al quanto ricostruito dalla polizia, che ha fatto i rilievi, martedì sera il 52enne era andato prima in una farmacia della stazione e poi si era chiuso in bagno, dove è rimasto fino a quando non è stato rinvenuto morto.