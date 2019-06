Vittor Pisani, ecco come sarà il nuovo palazzo con gli "alberi di ceramica"

Sta per iniziare la demolizione dell'edificio di via Vittor Pisani 22 (angolo via Boscovich), al cui posto verrà costruito Vp22, uno stabile più moderno. Lo rende noto UrbanFile. L'edificio attualmente esistente è stato realizzato tra gli anni '50 e gli anni '60 del XX Secolo con funzione direzionale (uffici) e verrà sostituito da un palazzo sempre destinato al terziario.

Il progetto è a cura di Tectoo mentre l'intervento immobiliare è promosso da Am Holdings, che ha già "firmato" la ristrutturazione di Palazzo Ricordi e la realizzazione del palazzo del Mondadori Multicenter di via Marghera. A fine giugno si inizia con le impalcature per la demolizione "protetta" dello stabile esistente.

Il nuovo edificio ospiterà tra l'altro un volume di uffici con vista "full" sullo skyline milanese a livello rialzato rispetto alla terrazza. Secondo quanto si legge nel sito ufficiale del progettista, la facciata è caratterizzata da dispositivi di ombreggiamento ed elementi in ceramica bianca etrusca. Gli "alberi di ceramica" sono personalizzati in quattro tipologie in base al loro orientamento, a seconda della variazione delle posizioni del Sole e della conseguente luce che penetra all'interno degli ambienti.