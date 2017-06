Centrale, smantellato l'ex padiglione cinese: era diventato rifugio di senzatetto

E' stato smontato il "City Pavilion" cinese in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Vuoto da tempo, era diventato un rifigio di clochard e stranieri. La proprietà (Grandi Stazioni Retail) ha quindi deciso di demolire la struttura.

Aperto a giugno 2015, in concomitanza con Expo, era stato pensato e progettato per offrire un'esperienza visiva di Shanghai a 360 gradi con una fotografia della metropoli in alta definizione. Ospitava anche un'area living "istituzionale", adatta agli incontri e ai colloqui, ed un'area food.

Nelle intenzioni, avrebbe dovuto contribuire a rinforzare le relazioni (di conoscenza, culturali e anche economiche) tra Italia e Cina. Il parallelepipedo con tetto a pagoda ha ospitato incontri e appuntamenti tra imprese, mondi istituzionali e altro. Concepito finn dall'inizio come struttura itinerante, da smontare e rimontare in altri luoghi, era stato acquistato da Grandi Stazioni con finalità commerciali.

Dal 2016 era però di fatto vuoto e inutilizzato. Ben presto è diventato oggetto di atti vandalici e riparo per i senzatetto che gravitano attorno alla Stazione Centrale. Di qui la decisione di smantellarlo: i lavori sono finiti sabato 10 giugno.