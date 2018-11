Maltempo, paura in piazza IV Novembre a Milano: crolla un albero alto oltre 8 metri

Attimi di paura nella mattinata di giovedì 1° novembre in piazza IV Novembre a Milano dove un grosso albero di oltre 8 metri è caduto in mezzo alla strada a causa del maltempo.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di sgombero da parte dei vigili del fuoco del comando di Milano. Fortunatamente non ci sono stati feriti, il crollo tuttavia ha distrutto i cavi elettrici della linea tranviaria, causando la deviazione di alcuni tram. Sempre nella mattinata di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti sulla sulla strada provinciale 40 a Melegnano per liberare dall’acqua il sottopasso che corre sotto il ponte ferroviario dell’alta velocità.