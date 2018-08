Sente rumori a casa del vicino in vacanza e va a controllare: uomo picchiato da banda di ladri

Sapeva che l'inquilino del piano di sopra era al mare per le vacanze. Così, quando ha sentito dei rumori arrivare proprio da quell'appartamento in teoria vuoto, non si è fidato ed è andato a controllare di persona. Ma per lui, purtroppo, è finita male.

Un uomo di cinquantaquattro anni, un cittadino italiano, è stato aggredito domenica sera da una banda di ladri che aveva appena svaligiato la casa di un vicino della vittima. Teatro del furto e della successiva aggressione è stato un condominio di via Fabio Filzi, a due passi dalla stazione Centrale.

Stando a quanto riferito dallo stesso 54enne alla polizia, poco prima della mezzanotte la sua attenzione è stata attirata da dei rumori sospetti arrivati dal piano superiore. Sicuro che l'appartamento fosse in realtà vuoto - il proprietario lo aveva avvisato della sua partenza -, l'uomo è andato a controllare che fosse tutto in ordine e si è trovato difronte tre persone che fuggivano dalla casa. Per riuscire a scappare, i malviventi hanno colpito con calci e pugni la vittima, che alla fine si è arresa.

Nell'abitazione, completamente a soqquadro, gli agenti hanno trovato una cassaforte aperta e vuota e sono ora in attesa di fare una stima esatta del bottino. Il 54enne, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, ha descritto gli aggressori come uomini con un forte accento dell'Est Europa.

Scene praticamente identiche i poliziotti le avevano già viste pochi minuti prima in via Caduti di Marcinelle, in un appartamento di una donna dal quale i ladri avevano fatto sparire un Rolex da settemila euro, due borse Prada, un trolley e diversi abiti firmati.