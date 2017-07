A Milano una nuova pista ciclabile clandestina

A Milano è spuntata dal nulla una nuova corsia ciclabile. È successo in via Cartesio nella notte tra martedì e mercoledì 5 luglio, a un mese dalla realizzazione della "pista ciclabile" del cavalcavia Bussa. La notizia è stata riportata su Bike Italia da Paolo Pinzuti.

L'opera è stata realizzata proprio come sul cavalcavia di via Bussa: una striscia di vernice bianca sull'asfalto ed è molto probabile che siano stati gli stessi attivisti a due ruote a tracciarla. Nonostante non sia un vero e proprio ostacolo alle automobili — e non è neanche dritta, segno di una certa fretta nella realizzazione — viene rispettata dagli automobilisti, come emerge dalle immagini scattate mercoledì mattina.

Una ciclabile "rinata" sulle ceneri di una precedente: la giunta Pisapia realizzò una corsia per le bicicletta proprio in via Cartesio, salvo poi tornare sui suoi passi e cancellarla. Ora bisogna capire quanto durerà questa nuova opera.