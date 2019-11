Poliziotto preso a testate in faccia durante un controllo: ferito, arrestato ragazzo 28enne

È bastato un semplice controllo per mandarlo su tutte le furie. Un ragazzo di ventotto anni, un cittadino del Gambia, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano dopo aver aggredito e mandato in ospedale un agente.

I poliziotti, due giovani del reparto bike, lo hanno fermato in via Benedetto Marcello - zona che da tempo fa i conti con spaccio e criminalità - dopo che il 28enne aveva gettato in strada un involucro, con ogni probabilità qualche dose di droga.

Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, il ragazzo è andato fuori di sé e si è scagliato contro di loro, colpendone uno con delle testate in pieno volto. Nonostante le botte e le ferite, i poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo, anche con l'aiuto di una Volante.

Il 28enne è stato portato in carcere e deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L'agente è invece finito in ospedale, da dove è poi stato dimesso con una prognosi di dieci giorni per trauma facciale.