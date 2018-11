Ragazza 17enne molestata all'alba in Centrale: aggredita e palpeggiata, lei si difende a morsi

Era seduta sulle scale della banchina in attesa del treno che doveva riportarla a casa dopo una serata trascorsa con le amiche. Proprio in quel momento, però, alle sue spalle è arrivato un ragazzo, che l'ha bloccata e molestata. E lei, nonostante lo spavento, è riuscita a reagire e a metterlo in fuga, facendolo finire direttamente nelle mani dei carabinieri e degli addetti alla security di Atm.

Un uomo di venti anni, un cittadino dell'Ecuador con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Le manette per lui sono scattate in stazione Centrale domenica mattina, giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne.

L'allarme è partito pochi minuti prima delle 7, quando la vittima - una ragazzina 17enne, anche lei dell'Ecuador - si è presentata al gabbiotto Atm chiedendo aiuto. La giovane, in lacrime e scossa, ha spiegato di essere stata appena molestata sessualmente da un uomo che l'aveva aggredita mentre si trovava sulla banchina della linea "verde", in direzione Cologno Monzese. L'uomo - ha raccontato la ragazza - l'aveva bloccata da dietro, le aveva girato la testa costringendola a baciarlo e l'aveva poi toccata, chiedendole di andare a casa insieme a lui e dicendole "tu il treno non lo prendi".

L'incubo della giovane è finito soltanto quando lei è riuscita a sferrare un morso alla mano del ventenne, per poi fuggire. L'aggressore - stando a quanto accertato dai carabinieri - ha inseguito la sua "preda" fino al gabbiotto Atm prima di cercare di scappare. A mettere fine alla sua corsa ci hanno pensato però due vigilantes di Atm e i militari del Radiomobile, che lo hanno bloccato e ammanettato.

Per il ventenne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore. La 17enne, dopo aver sporto denuncia, è stata invece accompagnata a casa dagli stessi carabinieri.