Ragazza molestata in Centrale a Milano: liberato l'uomo accusato di violenza sessuale

Non ci sono "gravi indizi di colpevolezza". Per questo è già stato liberato il ragazzo di venti anni, cittadino dell'Ecuador, arrestato all'alba di domenica in stazione Centrale con l'accusa di violenza sessuale per aver aggredito e molestato una ragazzina di diciassette anni, sua connazionale.

Quella mattina, stando a quanto riferito dalla stessa vittima, il ventenne l'aveva bloccata da dietro, l'aveva palpeggiata e costretta a baciarlo e poi le aveva ordinato di andare a casa con lui. Lei si era difesa a morsi, era fuggita e aveva chiesto aiuto agli addetti all'Atm, che insieme ai carabinieri avevano arresto il giovane.

Mercoledì però il Gip Teresa De Pascale ha deciso di scarcerarlo perché - si legge nella sentenza, che comunque convalida l'arresto - il "racconto" della 17enne è "generico" e mancano "gravi indizi di colpevolezza".

Sempre il Gip spiega che la vittima aveva detto che il ragazzo era uno "sconosciuto", ma in realtà i due sono "in contatto" su Facebook.