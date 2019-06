Grosso ramo di albero crolla sul cancello di una scuola. Donna salva per miracolo

Questa volta non c'entra il vento forte e nemmeno un temporale improvviso. Un grosso ramo di albero è crollato in via Fabio Filzi, zona Stazione Centrale, all'improvviso e senza che la caduta sia stata in qualche modo "provocata" da un agente atmosferico. E' successo giovedì a mezzogiorno: ne dà notizia Franco Lucente, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ha assistito in diretta al crollo.

E' successo infatti poco lontano dal Pirellone, sede del consiglio regionale. Il ramo, crollando, è caduto in parte sul cancello di una scuola. In quel momento una passante si è scostata appena in tempo, riferisce Lucente, e quindi è riuscita a scampare per un pelo.

"Non vogliamo neanche pensare a cosa sarebbe potuto succedere se il ramo fosse caduto tra qualche ora, all'uscita dei bambini", afferma Lucente. Che aggiunge: "Contando che da giorni splende il sole, mi viene il dubbio che l'albero fosse malato da tempo o indebolito da precedenti temporali. Che cosa fa il Comune di Milano in casi come questo? Si affida alla fortuna o fa controlli allo stato di salute delle piante? Un tronco di quelle dimensioni che crolla può uccidere un passante".