Turisti rapinati in ascensore in Stazione Centrale: gli agenti bloccano le borseggiatrici

Hanno puntato una coppia di turisti delle Filippine e, all'interno dell'ascensore per salire ai binari della Stazione Centrale di Milano, li hanno borseggiati. Ma alcuni agenti della polizia ferroviaria, in borghese, hanno visto tutta la scena e hanno sventato il reato. E' successo martedì 30 maggio.

Le protagoniste sono due donne di origine bosniaca, giovani e con diversi precedenti alle spalle. Le due rapinatrici hanno seguito la coppia di turisti fino all'ascensore, scambiandosi anche gesti d'intesa tra loro. La mossa non è sfuggita agli agenti, che si sono rapidamente introdotti anche loro all'interno, senza destare alcun sospetto perché in abiti borghesi.

E all'interno le due borseggiatrici hanno messo in atto il piano: mentre una di loro continuava a fare domande alla filippina, per distrarla, l'altra ha rubato un borsello dalla borsa della vittima per nasconderlo nella sua. Gli agenti hanno immediatamente bloccato le due donne e restituito il borsello ai filippini. Dentro, oltre ai documenti, c'erano 84 dollari Usa e 1.900 euro in contanti. Le due bosniache sono state arrestate. Rispondono di rapina impropria.