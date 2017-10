Segue un uomo, lo rapina e lo getta per terra. Arrestato, aveva anche droga

Ha rapinato un uomo, colpendolo per fuggire più tranquillamente, ma la vittima è riuscita a chiamare subito il numero di emergenza 112, consentendo l'arresto del malvivente.

Tutto è successo di notte, intorno alle quattro e mezza, tra venerdì 13 e sabato 14 in piazza Duca d'Aosta. L'arrestato è un giovane marocchino di 25 anni, risultato irregolare in Italia e con alcuni precedenti per droga. Il 25enne ha avvicinato uno srilankese di 34 anni e gli ha rubato il portafogli, poi lo ha colpito per tramortirlo e scappare indisturbato.

Ma il 34enne ha subito telefonato al 112: una pattuglia di carabinieri ha immediatamente raggiunto il giovane rapinatore e lo ha bloccato. Con sé aveva due cellulari risultati rubati e quasi due grammi di droga (hashish, marijuana e cocaina). E' stato arrestato per la detenzione degli stupefacenti e la rapina, nonché indagato per ricettazione.