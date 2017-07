Turista settantenne aggredito e rapinato davanti all'hotel

Un turista degli Stati Uniti è rimasto vittima di una rapina nel pomeriggio di venerdì 7 luglio in via Fabio Filzi, nei pressi dell'hotel in cui alloggia.

L'uomo, un 75enne, si trovava sul marciapiedi quando gli si è avvicinato un giovane che gli ha tirato un calcio sullo stinco e ha preso il suo portafogli, poi è scappato.

Il trambusto ha però attirato l'attenzione di alcuni passanti. Tra questi un giovane colombiano che ha chiamato il 112 e poi, agli agenti di polizia giunti sul posto, ha indicato la via di fuga del rapinatore. Che è stato individuato e arrestato: si tratta di un iracheno di 28 anni, senza documenti.