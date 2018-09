Rapina in stazione Centrale: accerchiato e minacciato con delle forbici per 50 euro

Un gruppo di uomini lo ha accerchiato, mentre uno di loro lo minacciava puntandogli contro delle forbici acuminate. Poi un altro gli ha strappato di mano una banconota di 50 euro e sono scappati. Vittima della violenta rapina durante la notte tra martedì e mercoledì, in Stazione Centrale a Milano.

Stando a quanto riferito dalla vittima, un italiano di 45 anni, alla polizia: attorno alle 3.30 era arrivato in presso lo scalo ferroviario per prendere un treno. Durante l'attesa, si è accorto di aver finito le sigarette ed ha iniziato a cercare un distributore automatico. In quel momento è stato avvicinato da uno straniero che gli ha detto che un suo amico fuori gli avrebbe potuto vendere un pacchetto. Così, il 45enne si è fidato ed è andato sul piazzale davanti la Stazione per comprare le sue sue sigarette.

Quando stava per pagare il venditore, ha tirato fuori una banconota da 50 euro ed in quel momento è stato accerchiato e minacciato con le forbici. Immediatamente l'uomo ha raccontato l'accaduto ai militari e alla polizia presente costantemente in Stazione.

Gli agenti hanno poi bloccato ed arrestato uno dei responsabili. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, originario del Gambia. I suoi complici sono invece riusciti a fuggire.

Altri furti in Centrale

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi episodi di furti e rapine proprio nei pressi della Stazione Centrale. Un ragazzo era stato vittima di furto mentre aspettava la famiglia in auto.

Lunedì pomeriggio un giovane straniero era stato accoltellato con un cavatappi durante una rissa in piazza Duca D'Aosta. La vittima, un 26enne, soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza del 118, è stato trasportato al Niguarda in codice verde: le sue condizioni, nonostante la ferita, sono buone.