Rapina in strada: le puntano un coltello e le prendono il cellulare, arrestati

Rapina in strada nelle prime ore della mattinata di venerdì. E' successo in zona Stazione Centrale, per la precisione in via Palestrina. Della vittima (una donna) nessuna traccia, mentre i due responsabili (che le avevano puntato un coltello per minacciarla) sono stati arrestati dalla polizia.

La rapina è avvenuta poco dopo le sei di mattina. Alcuni passanti hanno visto tutto e hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto le descrizioni dei due malviventi - nel frattempo volatilizzatisi - e, grazie alla precisione del racconto, li ha trovati poco lontano, in via Zuretti.

Alla vista degli uomini in divisa, uno dei due rapinatori ha gettato per terra il cellulare della vittima, mentre l'altro il coltello con cui l'aveva minacciata. Si tratta di due 24enni irregolari in Italia e con precedenti, un libico ed un marocchino. Entrambi sono stati arrestati. La donna rapinata invece era nel frattempo scappata e la polizia la sta cercando per restituirle il telefono.