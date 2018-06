Turista circondato e rapinato in zona Stazione Centrale: gli rubano portafogli con 5mila euro

Aggredito e rapinato da una gang di quattro ragazzi che lo hanno circondato in via Napo Torriani, zona Stazione Centrale a Milano, durante la notte tra venerdì e sabato. Vittima un turista egiziano che si è visto sottrarre il portafogli con 5mila euro.

L'uomo, stando a quando da lui stesso riferito ai carabinieri, è stato aggredito nei pressi di un hotel della via. I militari, poco dopo, hanno rinvenuto il portafogli per terra, non lontano dal luogo della rapina. Naturalmente era stato svuotato del denaro in contante. Indagano i carabinieri.