Rapina al Simply: cerca di rubare deodoranti e ferisce allo zigomo un vigilante

Ha tentato di rubare svariate confezioni di deodoranti da un supermercato, ma gli è andata male ed è stato arrestato.

E' successo in via Andrea Doria, presso il Simply Market, poco dopo l'una del pomeriggio di sabato 10 giugno. L'uomo, un quarantaduenne libico risultato irregolare in Italia e con alcuni precedenti, ha nascosto tredici confezioni di deodorante in una borsa e si è avvicinato alla cassa dove ha pagato per una sola confezione.

Ma l'addetto alla vigilanza ha capito tutto e l'ha bloccato. Ne è nata una colluttazione. Il malvivente ha danneggiato la barriera dell'antitaccheggio e ha aggredito il vigilante, un trentacinquenne, procurandogli anche una ferita allo zigomo sinistro.

La polizia, arrivata sul posto, ha arrestato il libico mentre i sanitari del 118 medicavano il vigilante.