Pugni in faccia, tentativi strangolamento e spintoni: tre rapine violente in poche ore

Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, nel reticolo di vie tra la Stazione Centrale e Corso Buenos Aires. Probabilmente i membri di uno stesso gruppo di persone ha rapinato tre ragazzi nel giro di poche ore. Indagano i carabinieri, intervenuti col Radiomobile.

Rapina in via Lepetit

La denuncia del primo episodio arriva da via Roberto Lepetit, accanto alla Stazione Centrale. Alle 3.05, un uomo turco di 31 anni è stato picchiato con un pugno in faccia da un uomo che, insieme ad altri tre, lo aveva circondato e minacciato perché consegnasse il portafogli. Alla fine glielo hanno strappato via e se lo sono portati, lasciando a terra il malcapitato. La vittima, che ha detto che il bottino era di circa 200 euro, è stata trasportata al Fatebenefratelli in codice verde dai medici del 118.

Rapina in via Lazzaretto

Alle 4.40 in via Lazzaretto, a pochi isolati dalla prima rapina, un ragazzo italiano di 23 anni è stato accerchiato da cinque persone. Uno di loro gli ha stretto le mani al collo mentre gli altri prendevano il portafogli e fuggivano.

Rapian in via Venini

Poco dopo le 5, in via Giulio e Corrado Venini, è toccato ad un italiano di 24 anni. E' stato spintonato a terra dal 'branco'. Una volta giù, lo hanno bloccato e sono scappati con il portafogli. La vittima, ha raccontato ai militari, di essere riuscito a vedere tre aggressori.

Le indagini e i colpi in zona Como

I rapinatori di questi tre episodi sono tutti descritti come nordafricani, anche se di volta in volta il numero dei membri della gang è variato: quando quattro, quando cinque e quando tre. Ora gli investigatori, oltre a sentire vittime e testimoni, prenderanno visione delle telecamere di sicurezza presenti nelle zone delle rapine.

Negli stessi istanti in zona corso Como un altro gruppo di malviventi ha commesso due rapine analoghe: in quel caso i carabinieri hanno arrestato due persone (i fatti).