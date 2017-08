Le chiede una sigaretta ma poi la rapina del cellulare e la minaccia con una bottiglia rotta

Le chiede una sigaretta ma poi le strappa il cellulare dalle mani. Poi, per evitare di essere inseguito dalla vittima e dall'amico, mostra loro il coccio di una bottiglia e li minaccia di morte.

'Curiosa' rapina in via Giovanni Battista Pergolesi, in zona Loreto a Milano, alle 3 di martedì. Stando alla ricostruzione della polizia, che indaga sull'accaduto, la vittima, una donna italiana era in compagnia di un amico egiziano quando il rapinatore - descritto dai due come centrafricano - li ha avvicinati e rapinati.

La coppia, dopo lo spavento iniziale, ha cercato di inseguire il malvivente ma l'uomo li ha minacciati con una bottiglia facendoli desistere.